La pandemia ha tenido hasta el límite las salas de emergencias de los hospitales de Caracas y el mundo. El Hospital Domingo Luciani no es la excepción.

A través de una cámara oculta, se pudo recorrer las inmediaciones del centro asistencial ubicado en El Llanito al este de Caracas. Del mismo modo, se observó una tensa calma en donde son atendidos los casos positivos por COVID-19.

Uno de los médicos que labora en el recinto, quien optó por mantener el anonimato, declaró a Caraota Digital lo siguiente:

"El COVID-19 es muy inteligente. Él (coronavirus) ataca directamente a lo que se le llamaría el ´talón de Aquiles´ de la gente. Es decir: si un paciente presenta una patología, se hospeda en esa parte del cuerpo humano. Hay gente que el mismo día que entra en la carpa para ser atendido, muere".

"El Hospital Domingo Luciani está abarrotado"

Ante la alarmante situación de la pandemia, el galeno manifestó cómo hacen con las personas que ingresan al hospital. "A uno lo aíslan. Pero las personas pueden llegar hasta el piso donde esté el paciente, identifica todo lo que lleva el familiar del paciente".

En este sentido, quitándose la bata de médico y en "modo ciudadano" mostró su incredulidad ante la sociedad y cómo se ha tomado la gente todo el tema de la pandemia.

"Todos los venezolanos están actuando como que 'a mí no me va a dar eso' o 'no me importa si le da a los demás porque no lo tengo yo'. Hay muchos casos, de verdad que el hospital está abarrotado".

En promedio, pueden entrar de 10 a 15 casos positivos por COVID-19 por día y, en algunos casos, pueden fallecer el mismo día que son trasladados a la carpa donde están aislados los pacientes en el Hospital Domingo Luciani.