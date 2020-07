Covid-19 y crisis económica: el Día del Niño más atípico de Venezuela

Este domingo se celebra el Día del Niño en Venezuela, pero muchos pequeños no podrán recibir los regalos que otrora se entregaban, debido a las dificultades económicas y sanitarias por las que atraviesa el país.

Miriam Gil, madre venezolana que vende cigarrillos en la estación de Chacaíto, detalla que la situación es “patética”.

Además, Gil denuncia que el salario no alcanza “ni para una torta”.

“Los niños se sentirán tristes. Esto se perdió. Muchos niños no entienden de dificultades económicas”, asegura Gil.

Alicia Ramírez, madre venezolana, detalla que no queda de otra que “celebrar en casa”, a causa de la Covid-19.

“Hay que quedarse en casa para no contagiarse. Pero yo no puedo hacer ni una torta, porque el dinero no me alcanza. Solo un cartón de huevos es una millonada. Yo no tengo cómo hacer un regalo”, asegura.