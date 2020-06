"El dictador no tiene legitimidad": esto fue lo que dijo Capriles sobre el acuerdo sanitario

Henrique Capriles Radonsky, exgobernador del estado Miranda, resaltó este viernes que el acuerdo firmado entre el régimen y el asesor sanitario de la Asamblea Nacional (AN), no busca legitimar a Nicolás Maduro; sino ayudar a la población en medio de la pandemia por COVID-19.

Mediante una rueda de prensa conjunta con el partido Primero Justicia (PJ), se presentó una propuesta para sobrellevar la crisis nacional.

Capriles manifestó que Maduro no tiene legitimidad, pero lo importante es Venezuela y su gente.

"Sabemos que el dictador no tiene legitimidad. Pero eso no nos interesa, ahora mismo lo más importante es Venezuela y su gente. No se trata de legitimizar un régimen, se trata de luchar por la gente. El pueblo no tiene tiempo para esperar", expresó Capriles.