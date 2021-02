El dilema que enfrentan las parejas jóvenes en Venezuela ante los altos costos de los anticonceptivos

Venezuela inicia su octavo año de crisis económica, mientras se profundiza la emergencia humanitaria que atraviesan los venezolanos. Este contexto ha generaron que millones de ciudadanos no cuenten con dinero para adquirir anticonceptivos por sus altos precios, de manera que las mujeres tienen que pasar por embarazos insostenibles.

Un paquete de preservativos tiene un costo de 4,40 dólares, más del cuádruple del sueldo mínimo en Venezuela. La píldora anticonceptiva, por su parte, tiene un costo de 11 dólares al mes, mientras que un dispositivo intrauterino (DIU) puede llegar a costar 40 dólares, más de 40 sueldos mínimos.

Las parejas tienen que afrontar otros gastos, como los alimentos, medicamentos y los servicios públicos. Por ende, los anticonceptivos pasan a un segundo plano en el que no son adquiribles por la mayor parte de la población que cuenta con bajos sueldos, según el reportaje de The new York Times.

Uno de los miles de casos es el de Johanna Guzmán, de 25 años de edad, que en 2019 descubrió que iba a tener su sexto bebé. Apenas logró confirmar la noticia, empezó a llorar, abatida de traer una vida más a un país afectado por una decadencia tan profunda y palpable.

“Sentí que me ahogaba”, confesó la joven venezolana, quien dio a luz a su sexto hijo, Yorkeinys, en el mes de abril en medio de la pandemia de coronavirus. Su esposo, un mecánico, llevaba meses sin trabajar y, después de regresar del hospital, solo contaban con lentejas para alimentar a sus seis hambrientos pequeños. Johanna cayó en depresión y pasó 20 días en cama.

Venezolanas deben dejar de lado sus sueños

“Es como un hueco sin salida. Todo oscuro”, expuso Guzmán sobre sus peores días. “Tú volteas por acá: está oscuro; tú volteas ahí y está oscuro”. El sueño de toda su vida, convertirse en química, pasó a un segundo plano, mientras debe hacerse cargo de sus seis hijos.

El costo de los anticonceptivos es casi inalcanzable y las mujeres cada vez recurren más al aborto, a pesar de ser ilegal en Venezuela. “Una mujer no puede tener el lujo de traer una boca más para alimentar”, aseguró una de las jóvenes que interrumpió su embarazo con misoprostol, un medicamento empleado para abortar.

El fallecido presidente Hugo Chávez, y posteriormente Nicolás Maduro, aseguraron en varias ocasiones ser feministas y apoyar a las mujeres. Incluso, cuando el chavismo llegó al poder en 1999, heredó un sistema en el que se podían adquirir anticonceptivos. Sin embargo, desde 2015 comenzaron a desaparecer en los hospitales públicos y sus precios se elevaron.

Para el 2018, los anticonceptivos eran casi imposibles de adquirir por la mayor parte de la población, de forma que las parejas comenzaron a abstenerse o racionar los encuentros. No obstante, para casos como el de Johanna Guzmán no fue suficiente y no tiene otra alternativa que sobrellevar sus circunstancias.