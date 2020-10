El dirigente Leopoldo López burla al régimen y logra llegar a Colombia

El perseguido político del régimen Nicolás Maduro, Leopoldo López, se habría fugado este sábado 24 de octubre, por la frontera colombo-venezolana, según confirmaron fuentes de la oposición a el diario español El Mundo.

Después de conocerse la noticia de la fuga, el periodista venezolano Miguel Henrique Otero, confirmó que el dirigente opositor ya se encontraría en territorio colombiano.

Un poco antes, el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, confirmó a través de fuentes confiables que López habría abandonado la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde que se escapó de su residencia donde cumplía una condena casa por cárcel en 2019.

El periodista había señalado que se desconocía el destino del opositor pero que, evidentemente, estaría planeando salir de Venezuela.

A su vez, el periodista Daniel Lozano, confirmó que el Leopoldo López habría cruzado la frontera en las cercanías de Cúcuta.

El periodista de suceso Roman Camacho enfatizó que se espera que en las próximas horas se dé un pronunciamiento por parte de Voluntad Popular.

AP has confirmed @leopoldolopez has abandoned the Spanish ambassador’s residence in Caracas where he has been holed up since April 2019 military uprising. Destination unknown but he plans to leave Venezuela, sources tell me

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 24, 2020