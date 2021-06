El drama para conseguir la vacuna: "Llevo tres días haciendo cola y siempre se acaban"

En las inmediaciones del Hotel Alba Caracas, en el centro de la capital, decenas de personas llegan cada mañana con el objetivo de vacunarse; sin embargo, la desorganización hace acto de presencia en cada una de las filas.

"Yo llevo tres días viniendo y no he logrado vacunarme, no sé qué pasa. A veces entran las personas de la tercera edad, luego los que tenemos el mensaje del Sistema Patria, pero nunca logran vacunar a todos", señaló Damaris Guerrero.

Justamente luego de conversar con Guerrero, un efectivo de la Guardia Nacional, al que identificaban como "capitán", señaló que no iba a pasar más nadie. El reloj marcaba las 12 del mediodía, y entre alaridos y quejas, las personas no comprendían por qué los funcionarios no contaron las dosis antes de ordenar la fila.

"Esto está muy mal organizado, no hay ningún tipo de control. Es un despelote, como dicen por ahí", dijo el ciudadano Freddy Acosta, quien a pesar de haber llegado temprano, no logró inmunizarse.

Hasta los momentos, no han llegado las suficientes vacunas para atender a la mayoría de la población y lograr lo que se conoce como "inmunización de rebaño". Sin embargo, Nicolás Maduro ha asegurado que su administración garantizará las dosis para el 70% de la población antes de diciembre.

Vacunación marginada

Dirigentes políticos han rechazado que el esquema de vacunación se realice a través del Sistema Patria, que ha sido catalogado como una plataforma partidista, en la que no están la mayoría de los venezolanos.

De hecho, el Dr. Julio Castro, infectólogo, ha reiterado que el único requisito para vacunarse debería ser la cédula de identidad, que poseen todos los venezolanos por derecho de nacimiento o naturalización.