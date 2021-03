El gracioso momento en el que un sacerdote se equivocó de canción durante una misa (video)

El portal RT informa que un sacerdote llamado Pat puso por error una canción de rap mientras oficiaba una misa que retransmitía en directo desde una parroquia de Burtonport (Donegal, Irlanda), según quedó recogido en un vídeo difundido en las redes sociales del que se ha hecho eco DailyMail.

En la grabación se observa cómo el padre comienza el sermón en el templo, que está vacío, cuando, de repente, suena a todo volumen un tema del rapero británico Black the Ripper. A los pocos segundos, el sacerdote detiene la música y se ríe.

