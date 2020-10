El mensaje que Guaidó envió a Trump y Melania por estar contagiados de Covid-19 (+detalles)

El Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció este viernes tras darse a conocer la noticia del contagio por coronavirus del Presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, la primera dama, Melania Trump.

El también Jefe del Parlamentó le deseó a la pareja "una pronta y satisfactoria recuperación del Covid-19".

En horas de la madrugada de este viernes, Donald Trump confirmó que él y su esposa Melania Trump, se realizaron la prueba de diagnóstico de coronavirus la cual resultó positiva.

Posteriormente, el médico presidencial, Sean Conley, confirmó que la pareja "está bien de salud y planean permanecer en la Casa Blanca durante su recuperación".

Minutos después, Melania tomó sus redes sociales para asegurar que ambos se sentían bien. "He pospuesto todos mis compromisos", enfatizó.

Trump y Melania decidieron realizarse la prueba de diagnóstico tras darse a conocer que la asesora del candidato presidencial por el partido republicano, Hope Hicks, había dado positivo al virus.

Hicks viajó con el mandatario durante el mitin de campaña y estuvo presente en el debate presidencial donde no hizo uso de la mascarilla.

Tras la noticia, la Casa Blanca modificó la agenda del mandatario.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020