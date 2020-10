Este 15 de octubre se cumplieron tres años del fraude electoral en el estado Bolívar, cuando el CNE proclamó gobernador a Justo Noguera en medio de un madrugonazo. El dirigente Andrés Velásquez, con actas en mano demostró la manipulación de votos y que había ganado las elecciones.

"Este 15 de octubre se cumplen tres años del grosero y descarado fraude cometido contra el pueblo del estado Bolívar que me eligió su gobernador, y que el régimen decidió no reconocerlo", manifestó Velásquez.

No solo las denuncias de Velásquez evidenciaron el fraude electoral. En abril de este año, el ex rector Juan Carlos Delpinox admitió que sí hubo manipulación en los resultados en Bolívar, y que quien ganó la Gobernación fue Andrés Velásquez y no Justo Noguera Pietri, el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela, a quien estuvieron a punto de desproclamar.

Sin embargo, la negativa de Velásquez de aceptar la imposición inconstitucional de juramentarse ante la desconocida asamblea constituyente, dejó sin efecto el reconocimiento de su triunfo.

En ese sentido, el dirigente nacional de La Causa R, considera que esta es una de las razones para no avalar la convocatoria del 66 de diciembre.

"Hoy más que nunca tenemos la autoridad moral para decirle al pueblo de Venezuela que la farsa electoral, convocada para el próximo 6 de diciembre por parte de Maduro, no puede ser reconocida ni atendida por los venezolanos, porque en dictadura y en tiranía, el voto no tiene el poder de elegir. Tú votas pero no eliges, porque ellos terminan decidiendo a quién poner a ganar, y eso para el pueblo, la democracia y la libertad, es inaceptable", sostuvo.

Fueron más de 10 actas que expusieron la manipulación de votos a favor de Noguera Pietri, a quien adjudicaron ilícitamente más de 2 mil votos. Los suficientes para darle una victoria con menos de 1 % de diferencia con Velásquez, a quien también restaron votaciones.

El número de votos de las actas no coincidieron con los de la página del Consejo Nacional Electoral. Además, otras tres actas se extraviaron. Testigos del PSUV en centros remotos, reconocieron también las irregularidades.

Esta manipulación se habría dado al transmitir las votaciones directamente a la Junta Regional Electoral, sin cumplir con el protocolo establecido ante fallas en el sistema, para proceder a ese último paso. Desde la oficina regional electoral se presume se alteraron el número de votos de los candidatos.