"El que tiene rabo de paja, no se acerque a la candela": Guevara respondió a críticas de Jorge Rodríguez sobre sus "estilos de vida"

"El que tiene rabo de paja, no se acerque a la candela. Y el que no puede estar hablando, es Jorge Rodríguez. El país sabe, porque mandaron el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mi casa, cuando me fueron a buscar hace tres años. ¿Pero dónde viven él? ¿Y esas casotas? ¿sueldo de ministros? El Sebin, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), saben donde vivimos todos nosotros. Pero el país no saben dónde viven ellos", precisó.