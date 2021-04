“El tapabocas no es un accesorio, es un salvavidas”: Habla una sobreviviente del COVID-19

Fue diagnosticada el pasado primero de marzo como paciente positiva para COVID-19 en la Sanidad de La Guaira. Sus síntomas fueron gripe común, resfriado, así como pérdida de olfato y gusto. Pero no por eso dejó de sentir miedo y temor por ella y su familia.

Así es la historia de Yliana Ortiz, madre de dos niñas, quien sin duda se considera afortunada no solo por los síntomas leves, sino también porque logró hacerse la prueba del hisopado nasal en la Sanidad guaireña, donde además recibió el tratamiento de manera gratuita e inmediata.

Sin embargo, explicó que las secuelas quedan, al igual del temor a que se repita la enfermedad. “Hay temor por la alta cantidad de casos que hay en el país. Fui una afortunada porque recibí apoyo de inmediato, y no fue grave”.

Reconoció que aunque los síntomas fueron fáciles de llevar, conoció de muchas personas cercanas que han perdido la batalla contra el virus.

“Me preocupa y me sigue preocupando la inconciencia de la gente de estar en la calle; me sigue preocupando la inconciencia de no hacer uso del tapabocas y de no mantener el distanciamiento social”, señaló como los aspectos que le inquietan.