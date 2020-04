"Ellos saben dónde vivo... aquí estoy" Guaidó ante amenazas en su contra

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió este domingo a las amenazas en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro.

"Diosdado Cabello es un cobarde, al igual que Maduro. Se esconden detrás de una Fuerza Armada que no controlan. Ellos saben donde vivo; aquí estoy. Sé de los riesgos que afrontamos, los asumo. ¿Si uno no los asume, entonces quién? Mi familia los ha pagado. La soberbia de Maduro y Cabello nos ha arrastrado a esta penosa, terrible, lamentable, trágica situación. Nosotros no nos vamos a detener", expresó durante entrevista con el periodista Alonso Moleiro en el portal la Gran Aldea.

Guaidó expresó que ojalá "depongan estas actitudes primitivas y avancen por las buenas", pero que no se puede permitir que "la soberbia fanática de dos o cinco tipos nos tenga en este infierno".

El líder opositor se ha mantenido firme en busca cristalizar un cambio político en Venezuela, a pesar de que su tío está preso y parte de su equipo han recibido ataques y han sido encarcelados.