#Nacionales | En Venezuela aún no se ha confirmado el primer caso de la epidemia que tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19. . Pero este domingo se divulgó en redes sociales un vídeo en el que aparentemente unos médicos del estado Táchira realizaron un simulacro donde atendían a un paciente infectado con coronavirus y sería trasladado al Hospital Central de San Cristóbal. . Video: Cortesía . #Coronavirus #Tachira #Venezuela #CaraotaDigital #8Mar