Este lunes comenzó con protestas, cuando conductores trancaron la avenida Andrés Bello de la ciudad para exigir suministro de gasolina en Mérida, luego de un comunicado emitido por la mesa de combustible, que indica que solo atenderán a los sectores priorizados.

"Exigimos primero que nada la libertad de Venezuela, salir de esta dictadura, desde el sábado hacienda cola para llenar el vehículo de combustible, no avisaron, no informaron y hoy a las 7:00 de la mañana es cuando nos informan que no van a surtir" , indicó la señora Nelly Angulo desde el sector Pie del Llano donde el paso estaba obstaculizado por personas.

Manifestó que es lamentable que Venezuela se haya desmoronando y caído a pedazos mientras los entes gubernamentales se hacen "la vista gorda y creen que el pueblo es sumiso e idiota", rechazó mientras exigía atención.

"No somos idiotas solo que lo tenemos como liberarnos de este yugo que estamos viviendo", dijo.

Amenazas de los cuerpos de seguridad

Por su parte Josefina Cassan detalló que los cuerpos de seguridad los amenazaron.

"Ahora nos amenazan que si no movemos los carros nos llevan a la fiscalía. Me parece una falta de respeto porque anoche a las 8:00 pasó la policía y nos mandó a poner pegaditos", dijo.

Aseguró que no hay información sino desinformación por parte de los entes encargados de suministrar la gasolina en Mérida.

Asimismo que muchas personas no disponen de combustible para retornar a sus hogares.

Aprovechó el momento para rechazar que ella y otras personas pasaron el Día del Padre en la cola y no con seres queridos.

Durante el pasado fin de semana al menos cinco protestas se registraron en el estado Mérida, de las cuales cuatro fueron en el municipio Campo Elías, uno de los más afectados y donde limitan los litros por vehículo, y la otra se originó en el municipio Libertador.

También los habitantes de Santa Cruz de Mora trancaron la entrada de esta población con troncos y piedras, protestaron ante lo imposible que se ha hecho equipar gasolina.