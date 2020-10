Desde que comenzó la cuarentena, la crisis eléctrica ha arreciado en todos los rincones de Venezuela y las fallas se han vuelto comunes. En las, un territorio privilegiado por el régimen de Nicolás Maduro, se registran unos 20 apagones al mes.

Un reportaje del portal de noticias El Pitazo indicó que entre 8 y 60 horas sin electricidad pueden contarse en ciertos sectores del municipio Libertador. Las autoridades, por su parte, no brindan soluciones a respuestas a estos ciudadanos que hasta hace poco resultaban privilegiados en el funcionamiento de los servicios públicos

Maripérez, Las Acacias, Las Palmas, Los Caobos, Candelaria, Bello Monte, Santa Mónica y hasta la avenida Victoria, son algunas de las zonas afectadas. La cercanía a zonas comerciales y avenidas principales les había proporcionado una estabilidad en los servicios públicos, pero esos tiempos acabaron.

La señora Cruz Moreno, residente del complejo habitacional Opppe18, en Las Acacias, declaró que siempre dicen que “no se pueden quejar”. No obstante, la crisis se ha intensificado y las fallas en los servicios públicos son regulares en la zona.

“Y hoy en día, no es que me arrepiento, pero sí lamento muchas cosas. Estoy en un piso siete y no hay ascensor. gracias a Dios no estoy discapacitada, pero la falta de agua, la luz y además la crisis del país, no te dejan. Hay que aguantar una cosa encima de otra: la luz, el agua, la crisis”, dijo.