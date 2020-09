La crisis económica en Venezuela ha deteriorado la calidad de vida de los profesores universitarios con el paso de los años. Con el dinero de una quincena, apenas pueden comprar tres alimentos.

.

Rafael Cuevas es profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (ULA-Mérida), indicó que el último pago que recibió hace 10 días fue de Bs. 948.000, equivalente a 3 dólares. "Pude comprar medio cartón de huevos, 1 kilo de azúcar y media mano de cambures". Señaló que esa es la triste realidad de los profesores y empleados públicos en la Venezuela socialista.

Añadió que después de 10 días , podría comprar únicamente el kilo de azúcar y los cambures, porque su sueldo no ha cambiado, pero si el precio del dólar oficial y del mercado negro.

Cuevas recordó que en el año 2007 ganaba un sueldo de profesor instructor de aproximadamente 350 dólares. Pero ya para septiembre de 2020 percibe 4 dólares mensuales.

"Se dividió en 80 mi sueldo cuando he cursado en esos 12 años una maestría, doctorado, hoy día soy profesor asociado, en ese momento era profesor instructor. Quiero con mi ejemplo personal mostrar cuál ha sido el deterioro, deterioro como el del país y la sociedad venezolana, exponencial", lamentó.

El régimen confiscó los salarios

Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula), señaló que la confiscación del salario por parte del régimen de Nicolás Maduro impide el retorno a las actividades universitarias bajo cualquier modalidad.

Aseguró que el salario actual no cumple con lo establecido en la Carta Magna. "Esto no se trata de un paro, esto no se trata de un llamado a no incorporarse , es que no hay con qué", dijo.

Explicó que el plan de la universidad en casa impulsado por el Ministerio de Educación Superior, que necesita del sacrificio de los trabajadores, es imposible, ya que no disponen de seguro médico, electricidad, ni servicios públicos, "este plan es una ilusión", detalló.

En relación a las protestas convocadas para el próximo 5 octubre , los profesores merideños indicaron que se sumarán a las actividades para exigir mejoras.