Evanan Romero, exdirector de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) afirmó que seguramente las gasolineras expropiadas irán a parar a manos de amigos del régimen de Nicolás Maduro.

En una entrevista para Caraota Digital Romero aseveró que era un abuso y una desconsideración los empresarios quitarles la concesión. Precisó que efectivamente el contrato señala que se puede interrumpir la concesión, pero el problema radica en que Pdvsa tomó la decisión sin darles una oportunidad de negociar.

“Es una injusticia que les quiten la propiedad a personas que llevan décadas trabajando”, a la vez que calificó como un “atropello” la decisión de Pdvsa.

Varios dueños de estaciones de servicio recibieron la notificación de que tenían 72 horas para desocupar las gasolineras. Así pues, los propietarios tendrán que desalojar tanto la bomba como las estaciones administrativas en tres días (desde el viernes).

No obstante, Romero señaló que las expropiaciones de las estaciones de servicio pasana segundo plano, tomando en cuenta que pronto no tendrán combustible para surtir. Precisó que Venezuela no cuenta con gasolina para más de 10 días y aseveró que no ve una buena situación en un mediano plazo.

“El panorama se ve difícil”

Romero explicó que actualmente Venezuela, con el envío de insumos iraníes, el régimen está produciendo 20 mil barriles diarios de gasolina. No obstante, bajo la cuarentena nacional, el país necesita entre 80 mil y 90 mil barriles diarios; la producción no sería suficiente y estaría destinada a Fuerte Tiuna y los cuarteles.

Asimismo, Romero destacó que la gasolina que se produce actualmente no llega a 91 octanos, por lo que necesita de un insumo que proporcionó Irán. Una vez se acabe dicho químico, volvería el desabastecimiento nacional de combustible.

El ingeniero petrolero manifestó que no cree que Irán vuelva a exportar gasolina a Venezuela e, igualmente, son 14 días de viaje; no sería una solución inmediata. Además, por las sanciones de Estados Unidos sobre el régimen, son pocas empresas y estados dispuestos a vender combustible a Venezuela.

Finalmente, Romero puntualizó que esta situación se debe a que el régimen se quedó sin dinero. En 2010 ingresaban 300 millones de dólares diarios por ventas petroleras, pero actualmente son apenas dos o tres millones, que impiden lograr una inversión para reconstruir la industria.

Sin embargo, para Romero el “gran pecado” fue dejar de producir gasolina nacional y empezar a importarla. Esa situación deja al país en una situación dependiente de otros estados, como está actualmente. “No sé cuándo se podrá resolver”, reconoció el especialista.