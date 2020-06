¡FIRME! Esto dijo Guaidó sobre los nuevos rectores del CNE

El presidente encargado Juan Guaidó condenó contundentemente la designación de unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el régimen de Nicolás Maduro.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen designó a Indira Alfonzo como presidente del CNE, mientras que Rafael Jiménez será el vicepresidente. Tania D’Amelio, Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez serán los otros tres rectores.

Sin embargo, Guaidó aseguró que esta es una mentira más del régimen, puesto que el único poder capacitado para designar los rectores electorales es el Legislativo, no el Judicial. Por ende, pidió a la ciudadanía que no caiga en las distracciones del régimen, dado que ya no tienen salida.

Solo el Comité de Postulaciones y la AN designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho. Si la dictadura quiere seguir cayéndose a mentiras, que se lance por su barranco. Tienen el juego trancado y ya les empezaron a colgar los teléfonos. Que nadie caiga en distracciones.

El TSJ declaró el pasado viernes la “omisión legislativa” del parlamento para designar a los nuevos rectores del parlamento y se atribuyó la facultad de hacer el nombramiento. Esta medida fue criticada por los diputados que la catalogaron como “inconstitucional”, por lo que el Comité de Postulaciones Electorales continuar con el proceso regular.

Guaidó: “La rebelión es un derecho”

El diputado varguense aseguró que el régimen de Maduro se ha encargado de cerrar todas las posibles soluciones a la crisis venezolana. Con esta juramentación atacaron uno de los tantos elementos necesarios para volver a la democracia.

"Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho". Obstaculizan la posibilidad de soluciones, arremeten contra una de las condiciones para salir de la crisis. Recuerden: el crimen no paga. Rebelarse a las injusticias es nuestro derecho. Seguimos trabajando, y punto", dijo el presidente.

Así pues, Guaidó sentenció que ya se convirtió en un derecho de la ciudadanía manifestar su descontento hacía el régimen. Precisó que cuando la tiranía está institucionalizada, el pueblo no tiene otra opción más que revelarse.