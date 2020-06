¡ENTÉRESE! Esto fue lo que le recomendó Joel García a la periodista Mary Pili Hernández

El abogado Joel García le recomendó este miércoles a la periodista venezolana Mary Pili Hernández que denuncie a quienes vendieron la gasolina a precio internacional, alegando que el punto para el subsidio estaba "dañado".

Mediante su cuenta de Twitter (@joelgarcia69) se refirió a las palabras de Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC); quien argumentó que los gerentes de DirecTv son responsables de estafa porque "engañaron a los usuarios".

Por su parte, la periodista venezolana pidió consejos en su cuenta de Twitter (@marypili) a los usuarios para hacer una denuncia con respecto a la distribución de la gasolina en el país.

En ese sentido, calificó de "descarado", que las estaciones de servicio cobren el combustible en dólares porque "no sirve el punto o el capta huellas".

"¿Cómo hace uno para poner una denuncia respecto a la gasolina? Es descarado que estaciones de servicio subsidiadas estén cobrando en dólares; (Si no, no echas), porque supuestamente no sirve el punto o el capta huellas. ¿Dónde se denuncia?", inquirió.