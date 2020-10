El presidente Juan Guaidó mantuvo una reunión con el(FPC). En el encuentro virtual, los representantes analizaron las condiciones que necesita Venezuela para conseguir unas elecciones libres y democráticas.

Champagne informó de la reunión en su Twitter (@FP_Champagne) y aseguró que Canadá está sumamente preocupada por la situación en el país. El diplomático precisó sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que han acusado las fuerzas democráticas y las organizaciones internacionales.

De esta forma el diplomático de Canadá manifestó su interés en que retorne la democracia a Venezuela. Igualmente, cabe destacar que la nación norteamericana pertenece al bloque de la comunidad internacional que reconoce a Guaidó como presidente del país.

La Oficina de Asuntos Exteriores de Canadá manifestó hace pocas horas,

su preocupación por la detención de Roland Carreño. En tal sentido, reiteró que se deben respetar los derechos humanos en Venezuela y exigió la liberación del dirigente de Voluntad Popular.

Roland Carreño desapareció en la noche del pasado lunes, cuando las fuerzas democráticas y medios de comunicación lo denunciaron. Más de 24 horas después, el régimen de Nicolás Maduro informó que el periodista estaba detenido, después de que fuera descubierto con dinero y un arma para realizar ataques al régimen, supuestamente.

Great conversation w/ Interim President @jguaido from #Venezuela. We discussed the conditions needed for free & fair elections.

🇨🇦 is deeply concerned by the grave human rights violations occurring in Venezuela. We'll continue to stand with Venezuelans to bring back democracy. pic.twitter.com/WIdz8tyrxq

— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) October 30, 2020