Dos jóvenes de 20 y 24 años de edad están muy delicados en la cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal, su familia aún no entiende que hacían en el convoy al momento del falta accidente.

El hecho se ha manejado con gran hermetismo, aún las autoridades militares no han ofrecido detalles de este lamentable suceso donde perdieron la vida 10 personas incluyendo niños.

"El salió a la calle iba para el aeropuerto, de ahí no sabemos si lo reclutaron o no se que pasó pero apareció en el camión y si lo reclutaron tenían que dejarlo en Capacho y el camión volcó ya llegando a San Antonio, nosotros no entendemos", indicó Santos Cáceres padre de uno de los heridos.

Señaló que su hijo no era caminante, dijo que todo está muy confuso y que ellos no entienden que fue lo que pasó.

"Él está bastante malito, indicó, tiene un pulmón perforado, un ojo mal y hematomas en la cabeza".

"Todavía no tenemos respuesta de la gente del ejército, dicen una cosa y otra pero no entendemos, mi hijo apareció en una lista de militares y él no es militar".

Otro joven tachirense de 20 años de edad está en cuidados intensivos, también hay varios militares en delicado estado de salud.

"Mi hermano se encuentra grave, está en UCI, tiene una microcefalia con bastantes hematomas y pidiéndole a Dios y a las autoridades que nos ayuden porque hay bastantes costos", expresó Leidy Colmenares.

"Los militares han venido pero no nos han beneficiado con ningún medicamento, ni hemos visto su mano aquí", añadió Leidy Colmenares.

Los cuerpos de los caminantes fallecidos permanecen en la morgue de San Antonio del Táchira.

Las primeras informaciones indican que la mayoría de las víctimas eran del estado Yaracuy y que habían emprendido la travesía de huir de la crisis venezolana por la frontera del Táchira.

Varias hipótesis han surgido luego del hecho, incluso circuló un audio donde una autoridad militar de la frontera advertía que la unidad no tenía permiso de circular después de las 6 de la tarde y que las autoridades no tenían conocimiento del traslado de la misma a la frontera.