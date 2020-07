La directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCV Eglée González Lobato, señala que hasta ahora, el CNE no ha dado ninguna explicación sobre el aumento del número de diputados.

También indicó Eglée González Lobato que claramente es inconstitucional que se aumente a 277 el número de diputados en la próxima legislatura por la vía de una "norma especial".

Claramente, en su artículo 186, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el número de diputados de la Asamblea Nacional.

Por esto, señala González Lobato, "hay una vulneración escandalosa de la reserva constitucional" en el número de diputados.

Un CNE que ya venía con la mácula de haber sido designado de forma "dudosa" por el Tribunal Supremo de Justicia agrava el problema.

La entrevista se realizó la tarde de este 1 de julio, minutos antes de que el CNE convocara un proceso comicial para el 6 de diciembre.

Sobrerrepresentaciones y subrepresentaciones

Señala además Eglée González Lobato que el CNE apuntó a elevar la representación proporcional de las minorías, pero agregó que el ente no informó si resolvió la subrepresentación de los estados grandes y sobrerrepresentación de los pequeños del sistema electoral vigente desde 2009.

Recordó González Lobato que la Ley Orgánica de Procesos Electorales fue dictada "entre el 10 y 15 de agosto de 2009, entre gallos y medianoche", cuando el PSUV tenía prácticamente todos los escaños de la Asamblea Nacional por el retiro de la oposición en 2005.

"En derecho electoral lo que hoy no me conviene, me conviene mañana", señaló González Lobato, quien, sin embargo, calificó como positiva la intención de devolver algo de representatividad a las minorías electorales.

Restando al voto

A juicio de González Lobato, era "tan importante" que el sistema electoral surgiera de un consenso nacional, que "tú puedes intentar con muy buena intención eliminar el problema de la sobrerrepresentación, pero si no lo haces por consenso con todas las fuerzas políticas, lo que estás haciendo es exacerbar aún más la crisis política".

"En democracia, los partidos políticos pierden elecciones. En autocracia electoral, solo pierde la oposición (...) En este momento lo que tienes son las características de elecciones no democráticas".

"Lo que está proponiendo el TSJ no son solo elecciones no competitivas, sino sin militancia", señala Eglée González Lobato, para quien, sin embargo, la oposición debe presentar candidatos y desafíar las condiciones electorales.

La alternativa, señala, es desaparecer políticamente. "A mí me cuesta siempre renunciar a la lucha, a la pelea (...) la oposición sacará sus cuentas, verá qué hace".

Agrega que lo que propone el régimen con estas "elecciones" es grave, porque "la Asamblea Nacional tiene que parecerse al país, no a un grupo de partidos políticos".

"Si yo tuviera poder, le diría a la gente, 'vamos a organizarnos en grupos de electores' (...) eso no quiere decir que la gente va o no a votar, si participo le puedo decir al CNE 'explícame todo esto que estás haciendo'".

