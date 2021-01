“Es un acto de justicia”: esto dijo Diosdado sobre la novena estrella en la bandera nacional

El portal 800 Noticia informa que Diosdado Cabello, durante la conmemoración del Bicentenario de la declaración de la Provincia de Maracaibo y su incorporación autónoma a la República fundada por Simón Bolívar, aseguró esta tierra es uno de los bastiones que los zulianos tienen para la incorporación de la novena estrella en la bandera nacional.

Ante de los nueve argumentos históricos para verse representado el estado Zulia en el pabellón nacional, Cabello señaló que acompañará la propuesta cuando sea presentada ante la Asamblea Nacional electa en el proceso del 6 de diciembre, por ser un acto de justicia, tomando en cuenta todo lo que ha dado esta tierra por la Patria.

Los proponentes argumentan en primer lugar la gesta histórica de los pueblos originarios, con el cacique Nigale, la gesta del General Rafael Urdaneta, el nacimiento del nombre de Venezuela, el Bicentenario del 28 de enero de 1821, el triunfo definitivo ante el bando realista en la Batalla Naval del Lago, en la Capitulación y expulsión del último gobernante español en Venezuela y la participación de la mujer como Ana María Campos; a ello le suma la celebración de los 200 años de la primera visita de Simón Bolívar a la provincia de Maracaibo, el 30 de agosto de 1821 y de la creación del nombre del estado Zulia.

