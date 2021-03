Escasez de gasoil paralizó ruta Caracas-La Guaira: Usuarios esperaron más de tres horas

Este lunes, cuando arrancó una nueva semana de radicalización marcada por medidas extremas por la presencia de la cepa brasileña del COVID-19 en Vargas, el transporte urbano brilló por su ausencia en las rutas urbanas y suburbana.

En el caso de la suburbana, correspondiente a la Caracas-La Guaira, las kilométricas colas en las paradas se extendieron desde el este hasta el oeste. Tal es el caso del Terminal de Catia la Mar, donde los pasajeros aguardaban por las busetas desde antes de las 6 de la mañana, pero eran pasadas las 10 am y seguían esperando.

Una de las afectadas fue Rosa Zárraga, quien labora como Coordinadora de Nómina en el Instituto de Idiomas Indígenas en el Ministerio de Educación y dijo que tenía más de tres horas esperando en la parada de Caracas en el Terminal de Catia la Mar.

“Tengo mi salvoconducto pero todavía las camionetas no se han presentado en el terminal. Me vine caminado desde Catia la Mar y en la plaza están los policías con los bachaqueros montando las camionetas a 700 mil bolívares y no hay gobierno”, expresó.

Indignada aclaró que aunque es posible que el gobernador Jorge Luis García Carneiro no conozca esa situación, “entonces que ponga mano dura. Todas las camionetas del terminal están cargando en la plaza Mayor de Catia la Mar”.

Recalcó que en las tres horas que llevaba en el terminal no había llegado ni una sola buseta.

Testimonio similar fue el que ofreció el usuario Luis Vera, quien labora en una clínica en Caracas y es un pasajero asiduo de esta ruta. “Llegué a las 6 de la mañana. Según dicen no hay bus por el gasoil y otros dicen que es por la semana de radicalización extrema”.

Sostuvo que desde que llegó al terminal solo vio llegar cuatro Encavas. Al ser consultado si anteriormente era recurrente que esto pasara, respondió que no. «Los otros días uno llegaba aquí a las 5:30 am o a las 6:00 am y uno agarraba carro rápido”.

Mientras que Sergio Cárdenas, presidente del Bloque Unido de Transportistas de Vargas, explicó que solo estaban surtiendo con 50 litros de gasoil las busetas urbanas y suburbanas, lo que es insuficiente para trabajar; otras unidades estaban represada en la cola en la estación de servicio La Aviación para equipar.

En tanto que Xavier Moreno, presidente de los terminales terrestres de Vargas, señaló que desde las 5 am de este lunes habían salido desde el recinto del oeste 15 busetas.