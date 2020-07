View this post on Instagram

CONCURSO 🌱 por el mes del niño🧒🏻👦🏻, regalaremos 3 súper kits escolares 🎁 para el regreso a clases✏️📚. Lo único que tienes que hacer para participar es seguir las siguientes instrucciones⬇️⬇️⬇️ 1. Seguir a @caraotadigital y @kores_venezuela 2. Darle like a esta publicación❤️ 3. Mencionar a dos amigos🙅🏻‍♂️💁🏻 (no se aceptan cuentas de famosos) que tengan hijos 4. Responder estas 2 preguntas luego de ver el video por Youtube del programa “ESCUCHEMOS A LOS NIÑOS: ¿Cuál es tu súper héroe favorito?”🦸🏼‍♀️🦸🏼‍♂️ 1. ¿Como se llama el súper héroe favorito de la niña Isabella Lopez? 2. ¿Como se llama la invitada especial del programa? Tienes más oportunidades de ganar si te suscribes a nuestros canales de Youtube, Caraota digital y Caraota digital al aire🎦 Tienes chance de participar hasta el viernes 24 de julio de 2020👀, corre la voz a todos tus amigos para poder ganar increíbles premios🎊🎉 que @caraotadigital y @kores_venezuela trae para los consentidos de la casa👶🏻👧🏻