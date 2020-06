"Ese sistema está podrido": Diosdado Cabello respaldó protestas en EEUU por muerte de Floyd

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), respaldó este miércoles las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte el afroamericano George Floyd.

Durante su programa Con El Mazo Dando, Cabello pidió justicia para Floyd y afirmó que los "pueblos del mundo" deben levantar la voz contra el racismo.

Asimismo, indicó que el racismo siempre ha sido un problema en los Estados Unidos. Acusó al Gobierno de Donald Trump de promover la discriminación en contra de las personas.

También señaló que EEUU suman más de 42 millones de desempleados por la pandemia por COVID-19.

¿Quién los excluye? el sistema capitalista. Allá no hay Clap, no hay salud para el pueblo. Si no pagas seguro, no hay salud", agregó.