“Esos no son rectores”: esto dijo Freddy Guevara del nuevo CNE

El diputado Freddy Guevara aseguró este viernes que el Consejo Nacional Electoral designado por el régimen de Nicolás Maduro no es legítimo.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen nombró a Indira Alfonzo como presidente del CNE, mientras que Rafael Jiménez será el vicepresidente. Tania D’Amelio, Luis Gutiérrez y Gladys Gutiérrez serán los otros tres rectores.

Eso no es un TSJ, esos no son rectores, eso no es CNE, esos no son opositores y eso no será una elección. A lo nuestro: unidad, Organización, movilización y máxima presión internacional