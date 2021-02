El sector educativo atraviesa una profunda crisis desde hace varios años, bajo la gestión del gobierno chavista. En medio de la pandemia de coronavirus, y tras casi un año de paralización de las actividades presenciales, las autoridades decretaron el retorno a las aulas para el mes de marzo.

Un reportaje del medio de comunicación El Impulso apuntó que las sedes educativas se encuentran en un grave estado en medio de la pandemia. Esto empeoró el acceso a la educación, dado que las escuelas y universidades permanecieron cerradas y el abandono estatal quedó en evidencia.

El 16 de julio de 2020 el corredor 5 en el sector Tierra de Nadie de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se desplomó tras una falla en las vigas. Desde entonces, esta estructura, patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el suelo.

La UCV no es la única sede afectada

No obstante, este ejemplo no es el único y la situación ya era grave antes de la pandemia de coronavirus. Para el inicio del año escolar 2019-2020, el 80 % de las escuelas públicas de Ciudad Guayana no estaba apto para comenzar clases. Esto fue antes del año de paralización por la pandemia.

“Ahorita las escuelas están peores que cuando se suspendieron las clases. El ministro de Educación habló de que le iban a dar una ‘Gotita de Amor’ a las instituciones y ninguna está limpia. Hay unas que fueron saqueadas por los delincuentes”, dijo Carmelis Urbaneja, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en Caroní-estado Bolívar.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg) denunciaron que durante la cuarentena desvalijaron parcialmente la sede. “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”, expuso.

La Constitución señala en su Artículo 102 que la “educación es un derecho humano y un deber social fundamental”. De tal forma, cuando un venezolano no puede acceder a la educación, sus derechos son violados.

¿Habrá retorno a clases?

Las autoridades afirmaron que los estudiantes, de los tres niveles educativos, tendrán que retornar a las sedes para recibir sus clases. Sin embargo, sumado a la falta de condiciones que denuncian los docentes y el crecimiento de la pandemia de coronavirus, la infraestructura puede dificultar los objetivos.

“Las condiciones de infraestructura de la educación pública en Venezuela son deplorables, las escuelas en su gran mayoría no reciben ningún tipo de dotación y mantenimiento por parte del gobierno, y han sido dejadas en manos del hampa que las han desvalijado progresivamente ante la mirada indolente del gobierno”, dijo un docente.