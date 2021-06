Estas son las cuatro cárceles más peligrosas de Venezuela

La situación de las cárceles en Venezuela es crítica, dado que es un reto para cualquier recluso salir con vida de estos complejos. La mayor parte de los centros de reclusión están bañados en violencia y sus habitantes deben logran subsistir a través de ella.

El medio de comunicación 2001 Online realizó un reportaje y, de acuerdo a las declaraciones de expertos penitenciarios, precisó las cuatro cárceles más violentas de Venezuela. En tal sentido, destacan Tocorón, Tocuyito, Fénix y Uribana, a pesar que en algunas de ellas la violencia ha disminuido, mientras que en otras se ha propagado.

Tocuyito

En el estado Carabobo se encuentra el centro penitenciario Tocuyito, en la parroquia homónima, y cuenta con más de mil presos. La mayor parte de los reclusos se encuentran en situación de hacinamiento, al igual que la mayoría de las cárceles del país, y la violencia ha sido una de sus principales características.

Bleikerma Renier Rojas, de 31 años de edad, murió el pasado 23 de marzo de un disparo en la cabeza, producto e la violencia en Tocuyito. Por su parte, la joven Lianyeli Colina Escobar, con un mes de embarazo, acució a la cárcel para visitar a su pareja, pero, en medio de un ataque de furia, el sujeto degolló a la mujer.

Tocorón

La cárcel de Tocorón, conocida oficialmente como Centro Penitenciario de Aragua, es una de las prisiones más peligrosas de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) precisó que hay más de 5.000 personas en sus instalaciones, a pesar de haber sido construido para solo 750 reclusos.

“Vives un infierno en carne propia, matas o te matan, casi no puedes dormir, no vives y si sobrevives, el infierno te persigue”, dijo Darwin, quien estuvo siete años en esa cárcel. A pesar que recientemente no se ha registrado varios casos, sigue la violencia y es refugio para pranes, presos y asesinos de fuera, según las denuncias.

Uribana

El Centro Penitenciario “David Viloria”, llamada coloquialmente cárcel de Uribana, es reconocido por los múltiples hechos de violencia y de corrupción dentro de sus muros. Los reclusos deben pagar la “causa”, una tarifa que cobran los pranes para que los presos puedan vivir con algunos beneficios. Quienes no lo hacen, son acosados, golpeados, aislados y hasta asesinados.

En enero se registraron un fallecido y diez heridos por proyectiles y armas blancas, en medio de un motín de los presos de la cárcel ubicada en el estado Lara. La reyerta inició por el descontento de los reclusos por pagar la “causa” e, inclusive, el director del penal resultó secuestrado.

Fénix

En Barquisimeto también se encuentra la Comunidad Penitenciaria Fénix, en donde 21 personas murieron en motines que ocurrieron entre 2013 y 2019, según la ONG Una Ventana a la Libertad. Asimismo, en febrero hubo una reyerta y un recluso, Ronny José Vargas, recibió una puñalada en el pecho.

En medio de este contexto, Nicolás Maduro anunció en la noche del lunes la creación de una “comisión especial para reformular el sistema de justicia”. Para el líder del chavismo, se debía realizar una “revolución” judicial “profunda y acelerada”, en medio de denuncias de retardo procesal, extorsión y hacinamiento de los centros de reclusión.