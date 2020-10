La directora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera, informó este jueves, en entrevista con el periodista Román Lozinski, que hay mujeres que acaban de dar a luz y están amamantando que pesan 36 kilos.

Enfatizó que es "alarmante el nivel de desnutrición".

Herrera destacó que la desnutrición en el país aumentó 73%.

Asimismo explicó que en una situación tan alarmante como la que se presenta actualmente en Venezuela, queda al descubierto la falta de políticas públicas y explicó que la solución de las organizaciones sólo son "pañitos de agua tibia".

La doctora explicó que el retardo de crecimiento en menores de cinco años implica una disminución del capital humano.

"Ya estamos viendo todo esto, porque estamos conteniendo la tragedia cuando una ONG aporta a través de un comedor o un suplemento. Estas impidiendo el deterioro, pero la recuperación que es donde tendríamos que estar apuntando no existe. La persona llega a su casa y no come más, solo estoy poniendo un pañito caliente para que no te me mueras", expresó.