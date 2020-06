El 1 de junio los canales de televisión Comedy Central y MTV interrumpieron sus transmisiones para emitir un mensaje de 8 minutos con 46 segundos (tiempo en el que afroamericano George Floyd tardó en morir asfixiado) con una pantalla negra y un mensaje que decía: "No puedo respirar".

El asesinato de George Floyd desató una ola de protestas en contra del racismo y las opiniones al respecto no tardaron en florecer.

Nicolás Maduro opinó más rápido de lo que atiende los problemas públicos en Venezuela, parece más preocupado de la gotera en casa ajena que por atender la crisis de servicios públicos y los estragos del coronavirus en el país caribeño.

El político rojo criticó los excesos policiales en los procedimientos de EE.UU. mientras que en Venezuela las irregulares son similares.

¿Sobre qué se sostiene el régimen de Nicolás Maduro?

Los venezolanos no se acostumbran al colapso de su nación, a no tener agua ni electricidad; no se adaptan a tener la nevera vacía porque la inflación le consume sus ingresos.

Los ciudadanos salen a protestar en contra del caos generado por el chavismo en más de 20 años de desgobierno.

Y la respuesta en reiteradas ocasiones no es precisamente la solución a sus problemáticas sociales sino que el régimen madurista apela a la represión para acallar a un país que se resiste a vivir en la miseria.

La Asamblea Nacional designó un gobierno interino con la intención de convocar una elección presidencial tras un fraudulento proceso electoral en mayo de 2018.

Es decir, el segundo período presidencial de Nicolás Maduro (2019-2025) no tiene legitimidad de origen. Entonces, ¿sobre qué se sostiene su régimen?.