La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, pidió revocar las acreditaciones a los embajadores de Nicolás Maduro. A propósito de la resolución aprobada este jueves por esta instancia.

Charanzová resaltó que esta es la tercera resolución que aprueba el Parlamento Europeo, en respuesta la crisis en Venezuela en un año.

También, la diplomática pidió a los países de Europa reconocer a los funcionarios del Gobierno interino. Al mismo tiempo, que señaló que la "Unión Europea está con los venezolanos".

También, celebró que en la resolución se haya incluido la "prohibición y venta del oro de sangre en Europa". A propósito de la minería ilegal que se lleva acabo por grupos irregulares en el país.

La resolución fue aprobada con 487 votos a favor, 119 en contra, y 79 abstenciones. Luego que el cuestionado del TSJ designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las polémicas elecciones del próximo 6 de diciembre.

El presidente encargado, Juan Guaidó, se pronunció al respecto consideró que se trata de un nuevo espaldarazo a la lucha democrática.

Esto demuestra, que el tema de Venezuela no se han enfriado en la comunidad internacional. Luego que con estas recientes acciones, diferentes organismo se han pronunciado en contra del régimen.

El pasado 26 de junio la OEA también aprobó una resolución. Mientras que la Unión Europea (UE) respondió con sanciones contra 11 funcionarios, acción replicada por Suiza esta semana.

🇻🇪 #Venezuela: We send a strong message to Maduro and call for targeted sanctions and a EU ban on Venezuelan blood gold.

🗣️ @charanzova: “We do not recognise Maduro and there cannot be a transitional government with him!".

📰 Read more: https://t.co/oUX3xPs6ek pic.twitter.com/j2GDlXfrjT

— Renew Europe (@RenewEurope) July 10, 2020