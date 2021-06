Cada día son más las quejas que surgen de las jornadas de vacunación en Carabobo contra la COVID-19, que los que lograr recibir la inmunización. El tiempo pasa y las dosis aplicadas están muy por debajo de lo que se requiere para proteger a la población de la entidad antes de que termine el 2021.

Los cálculos del presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García, son claros. Se necesita vacunar entre 16 mil y 18 mil personas al día para poder llegar a la meta.

Actualmente, aunque no se cuenta con cifras oficiales, se conoce que en la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET), de Valencia, se aplican entre 200 y 250, mientras que es impreciso el número de dosis que se administran en el Parque Recreacional Sur, en el ambulatorio Miguel Franco de Naguanagua y en el Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

“Además, en la sede de Insalud (Instituto Carabobeño para la Salud) vacunan a diario, pero no sabemos a quiénes, así como en ambulatorios de diferentes municipios”.

García aseguró que es necesario que se instalen 20 mega centros de vacunación en Carabobo en los que se reciban entre 600 y 800 personas al día para que, llegado el mes de diciembre, al menos 70% de la población ya esté vacunada.

“Y si se hacen por parroquias, mejor. Podemos tener 40 o 50 puntos de vacunación. Y también debería existir jornadas en centros comerciales, plazas y hasta en las playas”.

Preguntas sin respuestas

El gremialista hizo públicas varias preguntas que le hace a las autoridades regionales respecto a la vacunación en Carabobo.

“¿Por qué quitaron el punto del El Viñedo? ¿A quiénes vacunan en este momento? ¿A quiénes vacunan en Insalud? ¿Por qué hay colas en los centros de vacunación? ¿Por qué no publican dosis de vacunación? ¿Dónde está el plan de vacunación? ¿Por qué no se vacuna por edades? ¿Por qué no se acepta ayuda de los gremios? ¿Cuál es el protocolo o criterios de los mensajes de texto que se envían?”.

Para él, se requiere de mayor coordinación y trabajo en equipo para lograr la inmunización de la población.

Pidió que se respete el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que da prioridad por rango de edad a personas mayores y así lograr una contención más efectiva de la enfermedad en poblaciones más vulnerables.