Expertos consideran el operativo policial de La Vega como el más letal de la historia reciente

Diario Versión Final indica que diversos especialistas en derechos humanos y criminología no dudan en afirmar que los sucesos ocurridos en La Vega, el pasado 8 de enero, “fue una masacre, la más letal de la historia reciente, con personas detenidas e inmediatamente ejecutadas, y no como producto de un enfrentamiento, como suelen divulgar los cuerpos de seguridad”.

Reporta la web de Tal Cual que eso es lo que asegura Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea. El analista sostiene que lo que “ocurrió en la popular barriada caraqueña es lo mismo que ha ocurrido en muchos operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): “No hay enfrentamiento y (los presuntos antisociales) no mueren como consecuencia de éste”.

Por ello, Alvarado se interroga: “¿Cómo explicas que no hay heridos de parte de los funcionarios policiales?, ¿por qué no hay heridos? Porque en cualquier enfrentamiento real hay muertos y heridos; y no todos los heridos tienen que fallecer; eso no ocurre ni en la guerra”, detalla.

Por su parte, el criminólogo Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), apoya la tesis de Alvarado y también califica los asesinatos en La Vega como una masacre.

En La Vega hubo muchas muertes en un solo bando

“En la reciente incursión de la fuerza pública en La Vega no son pocas las denuncias de ejecuciones. Cuando hay tantas muertes de un solo lado y ni siquiera heridos del otro, es motivo para encender las alarmas”, dijo.

Explicó que todo parece indicar que “el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida, y sugiere un uso excesivo y desproporcionado”.

“El punto es que en nuestro país no existe la pena de muerte –pena que está en extinción en el mundo entero-, y en esos casos la pena es producto de un proceso judicial, no es administrada discrecionalmente por la policía en las calles. Cuando eso sucede se le está otorgando un poder ilimitado a los cuerpos armados, mermando todos nuestros derechos como ciudadanos. En esto no se deben hacer excepciones, los derechos son para todos o no son para nadie”, subrayó.

Para el representante de Provea, los testimonios que han surgido de los familiares de las víctimas demuestran que muchas de esas personas resultaron detenidas y posteriormente ejecutadas. “En la historia del país no hay un operativo de seguridad ciudadana donde haya habido tanta cantidad de víctimas”, asevera.

“Si en La Vega intervinieron 300, 350 funcionarios y del otro lado hay 23 fallecidos, no hay una correspondencia. En términos bélicos, eso es una masacre”, concluye Keymer Ávila.

Fuente: Diario Versión Final