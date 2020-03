La primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, rechazó este domingo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que Nicolás Maduro invite a las ciudadanas a «parir» en un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja.

Rosales, quien acudió a un acto en honor a la mujer en la Plaza Bolívar de Chacao, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no protege a la mujeres venezolanas. «Crearon un Ministerio de la Mujer y no cuidan a la mujer, que cada día es violada, vejada y vulnerada».

Hace un par de días, Nicolás Maduro aseguró que todas las mujeres venezolanas «deberían tener seis hijos», cuando se encontraba visitando una maternidad. Sin embargo, Fabiana Rosales rechazó este argumento del líder chavista.

«Maduro no conoce de planificación familiar y lo que allí dijo lo demuestra. Hoy no hay vacunas en Venezuela, no hay nada», señaló.

Además, Fabiana recordó que el próximo 10 de marzo toda Venezuela saldrá a las calles, acompañando al presidente (E) Juan Guaidó al Parlamento del país.

«Yo no quiero que mi hija crezca en esta Venezuela, quiero que sea en una de futuro y progreso», reiteró la primera dama Fabiana Rosales.