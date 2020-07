Se conoció que falleció el Director de Defensa Antiaérea del CODAI y general de brigada César Augusto Cerquoni Machez, supuestamente por coronavirus.

Mediante su cuenta de Twitter (@ConflictsW), CNW reveló la sospecha que ronda la muerte: que fue víctima del COVID-19.

En ese sentido, el mayor general estaba en Fuerte Tiuna, por lo que el brote de COVID-19 podría ser grave en el Ejército.

La cuenta añadió que, de acuerdo a informes no confirmados, el comandante de la Redi en la capital y 2 generales de alto rango de la Aviación Militar; también estaban en malas condiciones por COVID.

No obstante, más allá de los tuits de CNW, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

General Cesar Augusto Cerquoni Machez, director of anti air defence for CODAI is dead. Suspected to have died from COVID. He was based at Fuerte Tiuna which means the COVID outbreak in the military could be serious. #Venezuela pic.twitter.com/F9sJIi3z42

— CNW (@ConflictsW) July 29, 2020