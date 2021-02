Falta de políticas públicas y respuesta de las autoridades favorece el aumento de femicidios en Venezuela

Los femicidios de tres jóvenes en Portuguesa han generado más preocupación entre mujeres y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigen políticas y una respuesta más oportuna de parte de las autoridades para evitar estos casos y hacer justicia por los ya perpetrados.

Raúl Vejar, coordinador de comunicaciones de la ONG Codehciu (Comisión para los derechos humanos y la ciudadanía), destacó que en 2020 hubo al menos 19 femicidios en Bolívar.

«El 2020 cerró con 19 femicidios en total y 185 mujeres víctimas de distintos tipos de violencia basada en género, consagrados en la ley venezolana. El segundo trimestre de 2020 fue el más violento con nueve femicidios. Sobre esta violencia basada en género también alertamos sobre los casos de violencia y abuso sexual a niñas y adolescentes. Las 185 mujeres víctimas de violencia merecen respuestas, también las asesinadas», reiteró.

Codehciu instó al Estado a publicar y registrar cifras de violencia, así como realizar un seguimiento e investigaciones imparciales de estos hechos, y a desarrollar programas de prevención sobre la violencia basada en género a las comunidades.

Casos sin respuestas

Karla Ávila, presidente de la Fundación Lucelia y activista en defensa de los derechos de la mujer, recordó que aún hay casos emblemáticos en Bolívar que siguen sin resolverse.

«Como mujer me preocupa mucho los casos de femicidio en Bolívar, Venezuela y fuera de nuestras fronteras. El llamado de atención es a las autoridades a tomar en cuenta cada denuncia que llegan a los entes. No es posible que no se lleve un debido proceso en algunos casos. Tenemos el caso de Ángela Aguirre que no ha sido resuelto y todo sigue paralizado. Primero no hay luz, segundo no hay servicios, después de la pandemia y siempre hay algo que interfiere para ejecutar la justicia en Venezuela. Estamos muy preocupadas porque vemos que va creciendo cada vez más», advirtió.

Por su parte, Vanessa Taysson, también activista de derechos humanos de las mujeres, las instó a denunciar todos los tipos de violencia para evitar ser parte de las estadísticas de femicidios.

«A pesar de tener estas cifras, hay muchas mujeres que por miedo no denuncian. Exhortamos a esas mujeres, a sus familiares, a denunciar, que no se sumen a una cifra más, no busquen ser parte de esa estadística que llevan los entes gubernamentales, y a ellos los exhortamos a dar respuestas inmediatas a este tipo de delitos», manifestó.

Tayssoun destacó que en medio de la cuarentena por la pandemia, han aumentado los casos de violencia de género.

«Ahorita en Venezuela pasamos por una emergencia femicida, la pandemia a aumentado el nivel de violencia, estamos en riesgo. Exhortamos al Estado a crear mejores políticas y programas de apoyo para estas mujeres y sus familias», exigió.

De acuerdo con el informe del Observatorio Guayanés de Violencia Basada en Género, del Ateneo Ecológico del Orinoco Simón Bolívar, el año pasado registró 16 casos de mujeres asesinadas. El informe aclara que aunque disminuyó con respecto a 2019, contabilizan 506 femicidios desde 2013 en el estado Bolívar.

La cifra de violaciones en ese mismo período aumentó 2,3%, con 132 casos registrados. Estas estadísticas no incluyen los subregistros, es decir, los casos que no se denuncian o que no llegan a judicialización, lo cual favorece la impunidad.