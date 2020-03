Fedecámaras: transacciones en dólares no significa la recuperación económica (Video y razones)

Las proyecciones económicas al cierre del primer semestre de 2020 no son nada alentadoras. De acuerdo al presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, las transacciones en dólares que se realizan de manera libre en el país, no significa una recuperación.

«Sin duda, este uso de divisas le ha dado algo de oxígeno a la actividad privada y a la población que tiene acceso a otra moneda que no sea el bolívar, pero esto será siempre precario y no tendrá la capacidad de sustentarse y expandirse más, si no se dan las condiciones que desde las políticas públicas deben construirse».

A esto se suma la reforma tributaria que fue anunciada desde el régimen, con la que se pretende cobrar impuestos a las transacciones en dólares. «Eso desincentiva la economía porque después de deteriorar los ingresos fiscales por la vía de la pérdida de empresas, ahora quieren poner la mano en los bolsillos de los venezolanos de una manera más aguda, pretendiendo pechar con más crudeza y fortaleza numérica las transacciones de quienes pueden hacerlas en divisas».

Cusano recordó que el país enfrenta la pero crisis de la época republicana y que 70% de las empresas del país han desaparecido, mientras que han migrado muchas personas en 20 años y distintas etapas. «Empresarios con capacidad de inversión y lo hicieron en otros países, profesionales y técnicos que tenían la posibilidad de trabajar en el exterior, y mano de obra calificada o no que busca calidad de vida afuera».

Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanálica, detalló que entre cuatro millones y cinco millones de venezolanos se han ido. «Y en estudio que hicimos con el Banco Mundial, hasta 2018 eran dos millones 200 mil personas las que mandaban ayudas económicas en remesas a sus familiares, de 90 dólares en promedio al mes».

Para Cusano, cuando se respeten los preceptos constitucionales de derechos a la libertad económica, propiedad privada, libre iniciativa, y al trabajo, esa diáspora llegará al país para darle progreso.

«Ellos entienden la producción competitiva, convivir en une estado de plenos derechos, entienden la normalidad que ha estado ausente por tantos años en nuestro país, y ellos serán los principales inversores de capital, capacidades técnicas y profesionales y de ciudadanía, porque viven en países donde se respetan los derechos que aquí se vulneran».