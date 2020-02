El doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, enfatizó que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de educar a la población sobre la prevención del coronavirus y sus síntomas. Sin embargo, admite también que en el país hay todavía un deficiente sistema sanitario.

«Si llegase a ver un caso en Venezuela de coronavirus, Dios quiera que no sea así por la hambruna y desnutrición», las consecuencias serían catastróficas.

«Sin agua no hay salubridad, no hay como limpiar los hospitales, no hay detergente tampoco», dijo el doctor León Natera en rueda de prensa.

Solicitó al ministro de salud del régimen, Carlos Alvarado, asumir sus competencias y que «se asore» con doctores para atender un eventual brote de la epidemia del coronavirus en Venezuela.

El ministro chavista hizo oído sordos a la gravedad de la crisis que la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional «muy elevada». Este viernes, Carlos Alvarado, dijo que el coronavirus «es una gripe que en el 80% de los casos se cura sola».