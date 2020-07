El canciller Julio Borges insistió este viernes que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para la región. La declaración la hizo después de que el ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, desestimara el riesgo que podría representar el accionar del Palacio de Miraflores.

Rossi ratificó el reconocimiento del Gobierno de Alberto Fernández a Nicolás Maduro, en lugar del presidente encargado Juan Guaidó. Además, al ser interroga por una periodista sobre los supuestos vínculos del régimen con el terrorismo internacional, reconoció que no confía en dichas acusaciones.

“La verdad que me sorprende la pregunta, no sé cuáles son los nexos con organizaciones terroristas. No es una palabra santa la de Estados Unidos ¿Dónde están los nexos del gobierno de Maduro con las organizaciones terroristas?”, apuntó.