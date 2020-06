El diputado Ángel Medina aseguró que la declaración de omisión legislativa el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro es un “espejismo”.

Este viernes el Poder Judicial del régimen decretó que el parlamento venezolano omitió designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahora este TSJ tendría la potestad de designar a los miembros del Poder Electoral.

No obstante, el parlamentario aseguró que esta decisión no soluciona la problemática que atraviesa el país. Más bien, el régimen de enfoca en la Asamblea Nacional la crisis, cuando la verdadera omisión es de Maduro, al no permitir a los venezolanos elegir a sus representantes democráticamente.

Creer que mediante ataque a @AsambleaVE y la imposición de un "árbitro electoral" resuelven su sostenibilidad en el poder, es un espejismo. La verdadera omisión es negarle el Poder de decidir a todos los venezolanos. La verdadera omisión es no ver a los millones que sufren.

Igualmente, aseveró que todas las previsiones que ha decretado el régimen no pueden eliminar la crisis humanitaria y los millones de migrantes venezolanos. Además, no desaparece del mapa al parlamento venezolano que busca un cambio en el país, según Medina.

El desacato, la toma y asalto al parlamento, la persecución, la prisión y está "omisión exprés" no borra la verdad, MILLONES DE VENEZOLANOS DENTRO Y FUERA, ASPIRAN ELECCIONES LIBRES Tampoco borra que hay una @AsambleaVE y una UNIDAD política que busca un REAL CAMBIO

Medina señaló a los responsables

El diputado sentenció en su Twitter que el régimen busca una oposición política artificial que busque el cambio. El TSJ aprobó una demanda interpuesta por un grupo de oposición minoritaria como Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Felipe Mujica, que han dialoga en repetidas ocasiones con el chavismo.

Pero aún peor, se sigue pretendiendo institucionalizar una "representación política artificial" al deseo de Cambio. El beneplácito al atropello de hoy, es el permiso para que mañana sean prescindibles, la historia así lo dice

Igualmente, negó las acusaciones que indican que el parlamento efectivamente tuvo que designar a un grupo de personas como rectores del CNE. No obstante, Medina puntualizó que son otros los que han hecho perder el tiempo a la ciudadanía.