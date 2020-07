¡FIRME! Guanipa insistió en la convicción democrática de los venezolanos

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, ratificó este jueves la convicción democrática de los venezolanos, a pesar de vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro.

El diputado aseguró que a la ciudadanía le toco vivir la destrucción de las instituciones del país, pero se mantiene firme en la lucha por unas elecciones libres. Por ende, a pesar de los fuertes golpes en contra del sistema democrático, sigue buscando solucionar la crisis con los votos.

“A pesar de tanta saña, de alianzas con el narcotráfico, el terrorismo, el eje del mal cómo Rusia, Irán y Cuba ¿Saben por qué no han logrado acabarnos como sociedad y república? Porque tenemos una profunda convicción democrática y peleamos en todos los terrenos”, aseguró.

Sin embargo, aseveró que las “elecciones” convocadas para el 6 de diciembre son una “farsa” no democrática, por lo que llamó a no votar. Guanipa afirmó que los venezolanos quieren ir a las urnas, pero el régimen no permite que se realice un proceso libre y transparente.

“Necesitamos salir de esta tragedia, votando y eligiendo, pero la dictadura secuestra nuestro derecho humano de votar y elegir en libertad. Lo que ahora intentan hacer es una farsa, una trampa, una mentira. Nuestra libertad restablecerá el derecho al voto para todos los venezolanos, los que emigraron y los nuevos electores”, dijo en un video publicado en su Twitter.

Guanipa llamó a mantener la lucha por la democracia

El diputado sentenció que se ha avanzado mucho en la busqueda por la democracia; la ciudadanía no puede desfallecer ahora. “Hemos participado en elecciones, hemos salido a la calle y seguiremos haciendo todo lo necesario por Venezuela”, agregó.

“Venezuela quiere democracia, quiere votar, pero lo más importante es que quiere elegir y entre todos unidos conquistaremos las elecciones electorales de la libertad. ¡Es la hora de la resistencia! ¡Venezuela triunfará!”, finalizó Guanipa.

El cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó a votar, proceso que el Palacio de Miraflores y ciertos grupos de “oposición” ratificaron. En cambio, las fuerzas democráticas del Gobierno Interino y la Asamblea Nacional rechazaron el proceso, señalando que no hay condiciones democráticas en Venezuela.