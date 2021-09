Foro Penal denunció que 42 presos políticos se encuentran en "situación crítica de salud"

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó este lunes 6 de septiembre que actualmente hay 262 presos políticos en Venezuela.

En ese sentido, apuntó que de esa cifra 42 de los detenidos se encuentran en una "situación crítica de salud".

"Hay situaciones de gravedad en la salud de presos políticos muy importantes en este momento", resaltó.

Asimismo, denunció que Gabriel Medina Díaz murió en custodia por la falta de atención médica.

"Esto ha venido ocurriendo por lo menos en nueve casos. Nosotros estamos en contacto con los familiares de Medina Díaz y se está interponiendo la denuncia ante instancias nacionales e internacionales", expresó.

#EnCaraota | Haciendo énfasis en la muerte de Medina Díaz, el Foro Penal advierte el número de casos graves de salud entre presos políticos en estado crítico. pic.twitter.com/Gna3HotOh1 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) September 6, 2021

PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA: LEONARDO CARRILLO Y SU ESTADO DE SALUD

Durante la rueda de prensa, Alfredo Romero se refirió al estado de salud del militar retirado, Leonardo Antonio Carrillo Primera, quién no ha sido atendido por un médico.

"Él se encuentra privado de libertad desde el 25 de abril de 2020. Durante una visita que hicimos a Ramo Verde, él no pudo salir de su celda. No se puede parar por el problema de salud que sufre; además de la hipertensión presenta problema de colon irritable y tiene una situación actualmente complicada".

Detalló que la situación en la cárcel de Ramo Verde se "complica" porque no existe la posibilidad de transporte de muchas de las personas que han solicitado atención médica.

"Las ambulancias y los vehículos no funcionan y eso es responsabilidad del Estado", apuntó.

LAS CIFRAS DEL FORO PENAL

Alfredo Romero indicó que de los 262 presos políticos que hay en Venezuela; solo 42 han sido condenados.

"A 220 presos no se ha determinado su responsabilidad formal; pero lo más grave es que de esta cifra 128 llevan más de dos años presos. De ellos 17 no han tenido audiencia preliminar, 73 no ha comenzado el juicio teniendo ya la audiencia preliminar; y solo a 38 tienen juicio sin condena", explicó.