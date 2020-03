Alfredo Romero, coordinador nacional de Foro Penal, denunció que la mitad de los presos políticos han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos o tortura.

En una entrevista para Caraota Digital, Romero informó que desde el 2017 han verificado 500 casos de tortura en custodia. La cifra incluiría a los asesinados por las torturas. Asimismo, puntualizó que es «inaceptable» que el 90% de los presos políticos no han tenido la oportunidad de ser enjuiciados. «No han tenido juicio», sentenció.

El Foro Penal ha logrado la liberación de más de 11 mil excarcelaciones de presos políticos. Sin embargo, Romero detalló cuatro casos que tienen boleta de excarcelación, pero siguen tras las rejas.

Por otra parte, afirmó que desde el 2002, 15.900 personas han sido víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Las cifras las ocupan asesinados, torturados, agredidos física y psíquicamente, detenidos arbitrariamente y personas con medidas cautelares.

Según Romero, «el menú de represión y de tortura es bastante amplio». Hay muchos jóvenes que han terminado con una grave situación psicológica tras pasar por los sistemas represores del Estado

«Lo que hoy en día he visto, jamas me imaginaba que podría suceder. Antes era inimaginable lo que hoy es una realidad. Como defensor de derechos humanos no crees que has visto lo peor, porque siempre hay algo peor que ver», lamentó Romero.