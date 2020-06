Foro Penal revel el número de presas políticas durante la cuarentena

El Foro Penal aseguró que 14 mujeres han sido detenidas durante la cuarentena. Así lo denunció el director de esta ONG Gonzalo Himiob a través de su cuenta en Twitter.

El Foro Penal detalló que para el inició de la cuarentena habían 11 féminas apresadas. Hasta la fecha hay un total de 35 mujeres detenidas por razones políticas

#4Jun ¿Sabías que cuando comenzó la cuarentena eran 11 las mujeres que estaban injustamente encarceladas en #Venezuela, pero al día de hoy son 35 las que están en esa situación? Hoy, a partir de las 7PM, alcemos la voz por ellas. @ForoPenal #DDHH #Libérenlas pic.twitter.com/MRKQvZyK5s — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) June 4, 2020

La ONG convocó para este jueves a las 7:00 p.m un Tuitazo para exigir la liberación de las presas políticas. Entre las detenidas se encuentran Maury Carrero detenida el pasado 2 de abril.

"No hay información oficial sobre ella. Supuestamente está en INOF incomunicada, pero no hay siquiera orden del tribunal sobre traslado. No hay acceso al tribunal ni expediente. Maury es una de 35 mujeres", dijo Alfredo Romero tambié director del Foro Penal

#2Junio Maury Carrero: 2 meses encarcelada (Desde #2Abril), no hay información oficial sobre ella. Supuestamente está en INOF incomunicada, pero no hay siquiera orden del tribunal sobre traslado. No hay acceso al tribunal ni expediente. Maury es una de 35 mujeres #PresaPolitica pic.twitter.com/CRgguQBezz — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 3, 2020

Presos político en Venezuela

La ONG actualizó la lista de los presos políticos en Venezuela. Actualmente hay 451. De los cuales 128 son militares.