"Sería lo justo": Freddy Bernal propone pagar en divisas por el gas domestico

Freddy Bernal, protector del estado Táchira designado por el régimen de Nicolás Maduro, indicó que hizo "una solicitud a Delcy Rodríguez para aumentar la cuota de gas doméstico que envían al estado".

El funcionario chavista coincide con el discurso de sus colegas del PSUV al responsabilizar a las sanciones estadounidenses contra la administración Maduro de la crisis de servicios públicos en Venezuela.

"En la planta de gas en Anzoátegui funcionan 4 de 10 unidades de generación de gas licuado. No funcionan todas por culpa de las sanciones unilaterales de Estados Unidos ya que no permiten hacer negocios con Pdvsa", alegó.

Tras más de una década de sanciones contra el régimen iraní, los persa sí son capaces de sobreponerse a esas dificultades para producir su propia gasolina y hasta la importaron hasta Venezuela.

"Estamos estudiando los costos para el gas doméstico y es posible que se estratifique o incluso se pague en divisas. Sería lo justo porque los costos para su producción y traslado se pagan en divisa"

Información en desarrollo...

Palabras de @FreddyBernal al Enlace Radial Informativo del Táchira

"Alertamos a toda la milicia y el pueblo venezolano de cualquier agresión que venga desde Colombia y Estados Unidos porque no han podido, no pueden y no podrán con nosotros, venceremos."

— Diario La Nación (@lanacionweb) May 29, 2020