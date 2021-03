Funcionarios niegan presencia de león africano en esta zona del país

Diario La Nación indica que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana desestiman la existencia de un león africano suelto en sectores cercanos al municipio Monseñor Alejandro Fernández Feo, luego de recorridos realizados por la zona, donde no encontraron rastros de la fiera, cuya presencia ha sido reseñada a través de las redes sociales y algunos medios de prensa.

La existencia de un animal de esta naturaleza, por su peligrosidad, no dejar de ser inquietante, dijeron voceros del Comando de Zona No. 21 Táchira de la GNB, al explicar que por instrucciones del general de Brigada Juan Sulbarán Quintero, jefe de la referida unidad militar, se abrieron operaciones para precisar tal información, con el resultado que parece no haber indicios que hagan suponer la existencia de tal animal.

A los efectos de hacer las averiguaciones correspondientes se constituyó una comisión, conformada por efectivos de la Guardia Nacional, funcionarios de Inparques y el síndico de la alcaldía del municipio Mons. Fernández Feo, que se trasladó hasta el sector Río Frío, donde dicen haber visto a la fiera.

Allí se entrevistaron con habitantes del sector a los efectos de obtener información sobre el supuesto león africano, pero la respuesta fue negativa. Incluso se dijo que, por las características de la fauna silvestre de la zona, ese tipo de animal no puede coexistir, y que las fotos y videos que circulan por las redes sociales no se corresponden con la realidad, son falsas, pues en ellos se aprecia otro tipo de vegetación, que no es propia de nuestra zona.

Así mismo, manifestaron que hasta el momento no se tiene evidencia de algún tipo de ataque contra los animales de corral o contra el ganado por parte del felino, incluso contra los animales que permanecen durante las noches en sus respectivos corrales y potreros.

Se supo que los efectivos de la Guardia Nacional, desde el mismo momento en que apareció la información, se activaron y han recorrido diversos sectores en busca de indicios, pero los resultados son negativos. Incluso han acudido a los lugares donde se dice ha sido visualizado el león, sin obtener resultados positivos, sus habitantes han dicho no tener ningún conocimiento sobre el particular.

En conclusión, debido a que no se ha logrado pista alguna, ni se tiene información concreta y veraz sobre el particular, se presume que se trata de una falsa información puesta a circular a través de las redes sociales, tan solo con la intención de crear alarma entre las personas que habitan en la zona, en su mayoría pequeños productores agropecuarios.