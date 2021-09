Gerardo Blyde: el acuerdo humanitario es prioridad para el regreso a la democracia +FOTOS/VIDEO

Gerardo Blyde, líder de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela en la mesa de diálogo en México, informó que se llegaron a dos acuerdos importantes acuerdos, con el foco en la prioridad de atender la crisis humanitaria de los venezolanos.

Blyde aseguró que el primer acuerdo se enfocará en la protección social de los venezolanos, donde se creará una Mesa Nacional de Atención Social, que buscará recursos para la alimentación y salud, a través del acceso al sistema internacional.

"Esta mesa es producto de la experiencia de la Mesa Nacional de Vacunación, y contará con expertos de ambas partes para que sea productiva y podamos buscar soluciones a nuestros problemas en materia de salud y alimentación", dijo en rueda de prensa al culminar la primera ronda.

Afirmó que buscarán más recursos para la compra de vacunas contra la COVID-19, a través del Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud y el apoyo a programas de seguridad alimentaria de la ONU.

DEFENSA DEL TERRITORIO NACIONAL Y SISTEMA DE JUSTICIA

Señaló que el segundo acuerdo se enfoca en la defensa del territorio venezolano, centrado en el Esequibo.

"Hemos producido un segundo acuerdo que nos une transversalmente a todos los venezolanos, civiles y militares (...). El Esequibo es de los venezolanos. Ponemos toda la fuerza de la Plataforma Unitaria, así como nuestro reconocimiento internacional, para serles fieles a la defensa de nuestro territorio", aseguró.

El delegado de la oposición pidió paciencia porque este proceso de negociación será largo y complejo, más que de cara a los micrófonos.

Blyde anunció que el la próxima ronda de negociaciones se abordaje principalmente el sistema de justicia de Venezuela. Plantearán la reinstitucionalización de Venezuela; "lo que se traduciría en un sistema judicial independiente, soberano y sin presiones políticas".

"Lograr un sistema judicial de esta manera nos permitirá a los venezolanos confiar, por primera vez en mucho tiempo, que habrá algo a lo que acudir cuando se sienta que el Estado ha fallado a sus derechos", afirmó.

Reiteró que solo con una justicia independiente se logrará construir una paz duradera y las bases hacia una nueva democracia. "Esto permitiría no solo reducir la escandalosa impunidad, sino además evitar la persecución; es la vía de reconquista de los derechos políticos y ciudadanos", y la garantía del cumplimiento de la ley, dijo.

"En Venezuela no hay democracia y eso es algo innegable a los ojos de los venezolanos en el país y quienes han migrado. No haber democracia significa que no hay reglas ni orden democrático que permita a los venezolanos obtener soluciones.", aseveró.

Declaraciones de Gerardo Blyde tras culminar la primera jornada de negociaciones https://t.co/87xEzyyZPp — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 7, 2021