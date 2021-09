Gobernador de Mérida a Maduro: una tragedia no se debe politizar

El gobernador de Mérida, Ramón Guevara, señaló que nunca ha desatendido el estado, sino más bien se ha dedicado en cuerpo y alma a atender la tragedia. Por lo cual ve oportunista la situación de elecciones para desacreditar su gestión.

Tal señalamiento lo hizo Guevara en el programa matutino de Román Lozinski por el Círcuito Unión Radio. Allí le hizo frente a las acusaciones de Nicolás Maduro, que dijo que no sabía "dónde estaba el señor Guevara"; queriendo hacer ver que el protector del estado y candidato chavista a la entidad era el que estaba al frente de todas las operaciones.

Con estas declaraciones, Maduro intentó hacer una analogía con la vivida en Anzoátegui, acusando al gobernador de estar despachando desde Miami.

"Yo he estado todo el tiempo en Mérida. Yo no hablo políticamente. Una situación de solidaridad humana como esta no se puede politizarse", argumentó Guevara.

"Nosotros tenemos la conciencia tranquila, no soy ningún improvisado. Si quieren videos y fotos, ahí están (...). Se atiene la tragedia sin interés político-partidista", agregó.

SITUACIÓN EN EL ESTADO MÉRIDA

El gobernador en la entidad manifestó que en la actualidad son 147 las familias que perdieron sus viviendas; y lamentablemente fallecieron 21 personas.

Dijo que se siguen necesitando alimentos, que no podemos olvidarnos de la gente de Tovar y Valle de Mocotíes, que han sufrido más inclementemente la tragedia.

"Esta gente tiene que recuperarse, seguir dándole calor humano, porque lo perdieron todo. ¡Solidaridad humana ante todo!", pidió.