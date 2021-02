Gobierno chavista "se dio cuenta que no puede avanzar" sino llega a acuerdos con todos los sectores 

"Si no hay cambios profundos en lo legal, político, económico, y social, ni hay un movimiento realmente fuerte hacia la democracia, nosotros no vamos a poder avanzar en nuestro objetivo de crear bienestar para la población". Así lo afirmó Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

En entrevista ofrecida a La Prensa de Lara, explicó que el diálogo aceptado por 15 sectores agrupados en Fedecámaras, con la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2020, busca resolver los problemas que permitan al país salir de la crisis económica.

"Es importante que entre el Gobierno y la oposición comiencen a hablarse de acuerdos, tal como lo han hecho los gremios económicos. Decidimos abiertamente defender posiciones, abrir caminos para hacer valer nuestros derechos, sin renunciar a nuestros ideales de libertad, ni a las reivindicaciones que requiere la gente y las empresas privadas", indicó.

¿Hay garantías para que prospere algún cambio en la política económica del país tras la negociación que mantienen con el gobierno (chavista)?

Hemos sido consecuentes con el interés de los venezolanos que han pedido construcción de diálogo. Vimos la oportunidad de tener un diálogo franco, defendiendo posiciones, para hacer valer nuestros derechos. Los resultados se verán si se producen conclusiones que sean útiles para la gente.

¿Cómo hará el sector privado para que este acercamiento con el Gobierno (chavista) no sea sólo una foto que de cierta legitimidad a un Parlamento desconocido por más de 50 países del mundo?

Los gremios no le damos ni le quitamos legitimidad a nadie. La legitimidad la podrá tener este organismo en función de los resultados que produzca, en función del bienestar que pueda producir a la población. Los problemas de legitimidad que pueda tener o no la AN es un tema que debe resolverse en el marco de las leyes.

¿Qué le dice a quienes satanizan este diálogo y creen que los empresarios pretende ocupar espacios vacíos dejados por una dirigencia de oposición sin estrategia?

Habría que ver quiénes son los sectores que están criticando un proceso de negociación. Venezuela ha llegado a este punto de su historia por el nivel de la crisis y hay muchos responsables. Las grandes conclusiones que hemos llegado es que tan responsable de la crisis política, económica y social del país pudo haber sido un Gobierno que en el pasado se haya hecho la vista gorda o por conveniencia, que haya retrasado o no haya convocado unas elecciones el día y la hora que tocaban, como tan responsable puede ser una oposición que llama a no votar. Entonces debemos entrar a un proceso de reflexión profunda porque ya ha corrido mucha historia y llega el momento de las soluciones.

¿Cuáles son los puntos claves que se deben rectificar en materia económica a corto plazo?

Ya el Gobierno se dio cuenta de que no puede avanzar sino llega a soluciones y acuerdos importantes con todos los sectores nacionales. Hemos puesto de relieve, que es importante que Gobierno y oposición hablen de acuerdos y que tomen como ejemplo a los gremios del sector privado.

Entre los acuerdos está la posibilidad de que el sector privado sea intermediario para comprar vacunas contra el COVID-19 ¿Tienen los empresarios el músculo financiero para esto?

Es complejo. Motivado a la pandemia se han erogado ingentes cantidad de recursos por organismos multilaterales de los cuales varios países de Latinoamérica ya se están beneficiando en cantidades elevadas. No podemos dejar a Venezuela fuera de este beneficio; lo que nos mueve es tratar de estimular, tratar de generar soluciones, que nos permitan acceder a esos fondos que pueden ayudarnos a conseguir que los entes multilaterales puedan facilitar el proceso de vacunación en las familias venezolanas.

Es decir, ¿El sector privado buscará ser intermediario para conseguir financiamiento a través de la CAF, el Banco Mundial, el FMI?

Debemos crear mecanismos organizados para que eso pueda ser una realidad como está ocurriendo en Colombia, Chile y Costa Rica.

¿Cómo evalúa esta flexibilización de la economía, que permite la dolarización pero de manera desordenada?

La dolarización es una herramienta, no importa mucho si ha beneficiado al Gobierno, a la oposición. En este momento aquel que tenga un dólar goza de un beneficio que no se había visto en Venezuela por décadas, puede salir a la calle, gastarlo y tendrá contravalor en lo que compre, pero sino lo gasta sigue teniendo un dólar. Cuando estábamos con el bolívar eso no se veía, la inflación se lo llevaba de manera instantánea.

¿Cómo evalúa el proceso de privatizaciones que se están dando en el país con empresas que fueron expropiadas?

Ha llegado el momento de que confluya lo público y lo privado para buscar soluciones, una de ellas es la alianza para generar concesiones, contratos de construcción, alquileres y transferencias, para llegar al punto en que a los legítimos dueños de las empresas expropiada se les devuelva su empresa, para resarcir a aquellos a los que se les expropió una empresa y no se les dio el pago justo. Estamos proponiendo que comiencen a devolver empresas a sus dueños.

Fuentes extraoficiales señalan que estas empresas están siendo privatizados por empresarios rusos, chinos, entre otros ¿Esto le conviene al país?

No importa de dónde viene el capital siempre que sea lícito y siempre que tribute de manera correcta en el país.

Fuente: La Prensa de Lara